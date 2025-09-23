Поиск

Температура в Москве во вторник понизится сразу на 15 градусов

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Резкое понижение температуры пронозируется в Москве во вторник, по сравнению с понедельником она упадет на 15 градусов, в среду не поднимется выше плюс 12 градусов, а к концу недели опустится до октябрьских плюс 10, ночью возможны заморозки, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Во вторник утром начнется изменение циркуляции - воздух еще будет поступать с юго-запада, но одновременно циклон, центр которого перемещается из Скандинавии на север Урала, приведет к перемещению в тылу циклона воздуха из Скандинавии. И произойдет перемешивание двух воздушных масс", - сказал Вильфанд.

"Поэтому в первой половине дня температура будет плюс 16 - плюс 18 градусов, но уже к концу дня северные потоки будут побеждать и к вечеру температура понизится до плюс 10 - плюс 12 градусов. Произойдет резкое понижение температуры на 15 градусов", - уточнил синоптик.

В последующие дни температура в московском регионе продолжит понижаться.

Так, в ночь на среду прогнозируется плюс 6 - плюс 8 градусов, по области до плюс 4, а днем - плюс 10 - плюс 12. При этом Вильфанд отметил, что такая температура будет соответствовать средним многолетним значениям.

"А вот в четверг уже понижение температуры и похолодание, потому что температура будет ниже нормы на 3 градуса, уже будет октябрьская погода. С понедельника в четверг мы перенесемся из июля в октябрь, погода будет опережать свое развитие на 10-14 дней", - сказал научный руководитель Гидрометцентра.

В ночь на четверг в Москве будет плюс 2 - плюс 4 градуса, по области до нуля, днем около плюс 10 градусов: в столице плюс 9 - плюс 11, по области от плюс 6 до плюс 11.

В пятницу и субботу ночные температуры будут в диапазоне плюс 1 - плюс 6 градусов, Вильфанд предупредил, что "не исключены заморозки". Дневная температура - от плюс 9 до плюс 14.

"В воскресенье от 0 до плюс 5 и плюс 8 - плюс 13 днем. Холодная погода, на 3 градуса ниже нормы. Это уже октябрьская погода", - сказал Вильфанд.

Говоря об осадках, он сообщил, что во вторник погода станет более облачной, в течение дня прогнозируется небольшой дождь, который к вечеру будет усиливаться, выпадет около 4-6 мм осадков, но сильного дождя не ожидается. В ночь на среду дождь продолжится. В дальнейшем существенных осадков не будет.

Гидрометцентр Роман Вильфанд Москва погода прогноз похолодание
