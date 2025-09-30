В 180 столичных хостелах для мигрантов обнаружены нарушения санитарных требований

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Летом в Москве состоялась серия проверок хостелов для мигрантов, расположенных в многоквартирных домах, в 180 хостелах нашли нарушения санитарных требований, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

Проведены обязательные профилактические визиты в отношении 232 хостелов, говорится в сообщении на сайте ведомства.

В 115 случаях установлены несоответствия гигиеническим нормативам, наиболее частыми из которых стали нарушения по уровню освещенности, параметрам микроклимата и температуре горячей воды, отмечается в сообщении.

Кроме того, наиболее характерными нарушениями санитарных требований являются: нарушение порядка проведения уборки и дезинфекции помещений, дезинсекции и дератизации, нарушение правил обращения с твёрдыми коммунальными отходами, а также неудовлетворительное санитарное содержание помещений (загрязненность, захламленность, следы протечек, дефекты покрытия пола и стен, признаки поражения грибком).