Небольшой дождь ожидается в Москве в пятницу

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта рекомендует соблюдать скоростной режим и дистанцию в связи с дождем, который ожидается в Москве в пятницу.

"Сегодня в городе ожидается облачная погода, местами возможен небольшой дождь. (...) Будьте внимательны за рулем. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента в пятницу.

В связи с коротким рабочим днем вечерний разъезд начнется сегодня раньше - около 16:00, отмечается в сообщении. В дептрансе советуют выезжать до него или отложить поездку на более позднее время.