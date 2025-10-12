ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на юго-востоке Москвы

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Столкновение нескольких легковых автомобилей произошло в воскресенье утром на улице Юных Ленинцев на территории районов Текстильщики и Кузьминки, сообщает столичный дептранс в своем телеграм-канале.

"На улице Юных Ленинцев в районе дома 46 произошло столкновение нескольких легковых автомобилей", - говорится в сообщении.

В результате ДТП затруднено движение на 3-й, 4-й полосе движения и 3-й полосе встречного движения на 1 км.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.