Мосгордума приняла бюджет Москвы на 2025-2027 годы

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Мосгордума в трех чтениях одобрила бюджет Москвы на ближайшие три года, передает корреспондент "Интерфакса".

Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников сказал журналистам, что столичный бюджет традиционно будет социальным и инвестиционным и будет учитывать стратегические планы развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы до 2030 года.

Согласно озвученным на заседании руководителем департамента финансов города Еленой Зяббаровой параметрам бюджета Москвы на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов, доходы в 2025 году установлены в размере 5,1 трлн рублей, в 2026 году в бюджете заложены доходы в 5,4 трлн рублей, в 2027 году - 5,8 трлн рублей. На 2025-2027 годы доходы бюджета Москвы запланированы с ежегодным приростом на 6%.

Расходы в 2025 году составят 5,6 трлн рублей, в 2026 году - 5,8 трлн рублей, а в 2027 году - в 5,9 трлн рублей. В 2025 году расходы на социальную поддержку составят половину расходов бюджета - более 689 млрд рублей. Мерами социальной поддержки за счет средств городского бюджета пользуется около 4,5 млн горожан.

Дефицит бюджета в 2025 году составит 461,1 млрд рублей, в 2026 - 353,1 млрд рублей, в 2027 году - 144,6 млрд рублей.

Как отметила в своем выступлении Зяббарова, представляя законопроект на заседании, подготовленный документ "обеспечивает безусловное выполнение всех социальных обязательств перед москвичами и предусматривает необходимый для функционирования и развития города объем средств".

"Все основные приоритеты бюджетной политики, которые мы соблюдали в предшествующие годы, в проекте бюджета реализованы. Обеспечиваются: социальная направленность бюджета; весомая доля бюджета развития; высокие темпы развития городской инфраструктуры; поддержка экономики и проектов по обеспечению технологического суверенитета и, что очень важно, устойчивость и стабильность бюджетной системы города", - добавила Зяббарова.