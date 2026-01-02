Кинопарк "Москино" в 2025 году стал почти вдвое больше

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - В прошедшем году площадь кинопарка "Москино" увеличилась почти в два раза - до 356 га, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В 2025 году кинопарк "Москино" стал больше почти в два раза: площадь выросла со 180 до 356 га", - написал он в личном блоге в пятницу.

Среди новых локаций - площадки "Современная Москва", "Провинциальные города Европы", "Рейхстаг", "Москва времен конструктивизма", "Города Ближнего Востока и Средней Азии" и "Русский средневековый город".

По словам мэра, в 2025 году в кинопарке сняли 100 проектов. Его посетили жители 76 регионов России, а также туристы из зарубежья. Всего на площадке побывали более 500 тыс. человек.

Помимо этого, Собянин сообщил, что ведутся работы третьего этапа по модернизации Киностудии Горького на улице Сергея Эйзенштейна, а в Валдайском проезде стройка завершилась. В результате модернизации общая площадь студии вырастет почти вдвое - до 100 тыс. кв. м.

По словам мэра, в 2026 году на кинозаводе "Москино" появятся новые павильоны с возможностью застройки декораций и готовые декорации (например, больница и ресторан). Начнут работу Центр технологий и инноваций, студии графики и постпродакшна, мастерские декораций и уникальный водный павильон с возможностью подводной съемки.

"Ключевой цифровой инструмент Московского кинокластера - киноплатформа "Москино". За последний год ее аудитория выросла на 145%: сервис посетили около 3,1 млн пользователей", - добавил Собянин.