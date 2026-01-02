Поиск

Кинопарк "Москино" в 2025 году стал почти вдвое больше

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - В прошедшем году площадь кинопарка "Москино" увеличилась почти в два раза - до 356 га, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В 2025 году кинопарк "Москино" стал больше почти в два раза: площадь выросла со 180 до 356 га", - написал он в личном блоге в пятницу.

Среди новых локаций - площадки "Современная Москва", "Провинциальные города Европы", "Рейхстаг", "Москва времен конструктивизма", "Города Ближнего Востока и Средней Азии" и "Русский средневековый город".

По словам мэра, в 2025 году в кинопарке сняли 100 проектов. Его посетили жители 76 регионов России, а также туристы из зарубежья. Всего на площадке побывали более 500 тыс. человек.

Помимо этого, Собянин сообщил, что ведутся работы третьего этапа по модернизации Киностудии Горького на улице Сергея Эйзенштейна, а в Валдайском проезде стройка завершилась. В результате модернизации общая площадь студии вырастет почти вдвое - до 100 тыс. кв. м.

По словам мэра, в 2026 году на кинозаводе "Москино" появятся новые павильоны с возможностью застройки декораций и готовые декорации (например, больница и ресторан). Начнут работу Центр технологий и инноваций, студии графики и постпродакшна, мастерские декораций и уникальный водный павильон с возможностью подводной съемки.

"Ключевой цифровой инструмент Московского кинокластера - киноплатформа "Москино". За последний год ее аудитория выросла на 145%: сервис посетили около 3,1 млн пользователей", - добавил Собянин.

Москва Москино Сергей Собянин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

До двух выросло число сбитых в пятницу БПЛА, летевших на Москву

Снегопад в Москве сохранится до 5 января включительно

 Снегопад в Москве сохранится до 5 января включительно

Более 90 тыс. артефактов обнаружили московские археологи в 2025 году

Число сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло 33

Что произошло за день: четверг, 1 января

До 23-х выросло число сбитых БПЛА, летевших на Москву

До 11 выросло число сбитых БПЛА, летевших на Москву

Число дронов, сбитых на подлете к Москве, достигло пяти

Число БПЛА, сбитых на подлете к Москве, достигло трех

Отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8036 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });