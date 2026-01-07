Снег и сильный ветер до 18 м/с ожидаются в Москве 8 и 9 января

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Спасатели предупредили жителей столицы о снегопаде и сильном ветре с вечера четверга до вечера пятницы.

"В период с 18 часов 8 января до 21 часа 9 января в Москве ожидается сильный снег, местами метель, усиление ветра с порывами до 18 м/с, на дорогах гололедица, снежные заносы", - говорится в сообщении столичного главка МЧС.

Водителям транспортных средств рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров, а также не парковать автомобили вблизи деревьев. Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.