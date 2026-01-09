Мероприятия на улице в московских парках перенесены из-за снегопада

Фото: ТАСС

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Запланированные на улице мероприятия в московских парках переносятся из-за снегопада, в помещениях они проводятся по расписанию.

"Из-за погодных условий мы переносим все мероприятия на улице, запланированные на сегодня. Ваши безопасность и комфорт - в приоритете. Об изменениях в программе сообщим в ближайшее время", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале "Парки Москвы".

Отмечается, что все мероприятия в помещениях проходят по расписанию: мастер-классы в павильонах в усадьбах Деда Мороза, в теплицах фестиваля "Сады и огороды", в Лесных библиотеках.

Ранее в столичном департаменте транспорта сказали, что в Москве возможны локальные корректировки работы наземного транспорта из-за снегопада, некоторые маршруты могут быть изменены.

Со своей стороны заммэра столицы Петр Бирюков сообщил, что в ликвидации последствий снегопада в Москве задействовано максимальное число спецтехники и бригад, работы по очистке города от снега организованы в круглосуточном режиме.