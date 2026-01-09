Высота сугробов в Москве может вырасти на 20 см и приблизиться к рекордным значениям

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Средиземноморский циклон стал причиной сильного снегопада в Москве, высота сугробов за 9 января может вырасти на 15-20 см и будет близка к рекордным значениям 1956 года.

Согласно данным Гидрометцентра России, 9 января в Московской области может выпасть 20 мм и более осадков или примерно 40% от месячной нормы, в Москве - 15 мм и более, что составляет примерно 30% от месячной нормы.

"Высота сугробов может подрасти на 15-20 см, приблизившись к рекордным значениям 1956 года. А суточное количество осадков с большой долей вероятности может перекрыть рекорд 1976 года со значением 12,9 мм. Под сомнением и рекорд суточной суммы осадков в январе, 23 мм за 1970 год", - отметили в Гидрометцентре.

Причиной сильного снегопада в московском регионе стал средиземноморский циклон.

10 января циклон сместится западнее от Москвы. Сохранится облачная погода, ночью будет идти снег, местами сильный. Днем ожидается уже небольшой снег. Ночью ветер еще будет с порывами до 6-11 м/с, а днем 3-8 м/с.