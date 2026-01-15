В Москве у Белорусского вокзала начали строить 48-этажную башню

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В Москве рядом с метро "Белорусская" и Белорусским вокзалом началось строительство 48-этажного премиального офисного комплекса, сообщил Мосгосстройнадзор.

"Общая площадь 48-этажного офисного центра составит почти 89 тысяч кв.м. Комитет получил от застройщика извещение о начале работ на площадке", - отметил глава ведомства Антон Слободчиков.

Проект реализуется в Беговом районе по адресу: 1-я улица Ямского поля, владение 12.

Сейчас на площадке делают котлован - проходят испытания и устройство буронабивных свай, которых в проекте 117. В общей сложности в монолитные конструкции подземной части офисного центра планируется залить 15,5 тысяч куб.м бетона.