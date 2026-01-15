Поиск

В Москве у Белорусского вокзала начали строить 48-этажную башню

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В Москве рядом с метро "Белорусская" и Белорусским вокзалом началось строительство 48-этажного премиального офисного комплекса, сообщил Мосгосстройнадзор.

"Общая площадь 48-этажного офисного центра составит почти 89 тысяч кв.м. Комитет получил от застройщика извещение о начале работ на площадке", - отметил глава ведомства Антон Слободчиков.

Проект реализуется в Беговом районе по адресу: 1-я улица Ямского поля, владение 12.

Сейчас на площадке делают котлован - проходят испытания и устройство буронабивных свай, которых в проекте 117. В общей сложности в монолитные конструкции подземной части офисного центра планируется залить 15,5 тысяч куб.м бетона.

Мосгосстройнадзор Белорусский вокзал Беговой район Антон Слободчиков Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пассажиры нескольких рейсов, прилетевших во Внуково, не получили багаж

 Пассажиры нескольких рейсов, прилетевших во Внуково, не получили багаж

Синоптики не ждут сильных снегопадов в Москве на этой неделе

Подмосковным водителям рекомендовали отказаться от поездок из-за нового снегопада

 Подмосковным водителям рекомендовали отказаться от поездок из-за нового снегопада

Гидрометцентр предупредил, что снег будет идти в Москве до следующих выходных

 Гидрометцентр предупредил, что снег будет идти в Москве до следующих выходных

Снегопад в московском регионе привел к отмене 35 авиарейсов и задержке около восьмидесяти

В аэропорту Шереметьево сняты ограничения на прилет воздушных судов

В Москве ожидается похолодание до 20 градусов мороза с 14 января

 В Москве ожидается похолодание до 20 градусов мороза с 14 января

Высота сугробов в Москве может вырасти на 20 см и приблизиться к рекордным значениям

Мероприятия на улице в московских парках перенесены из-за снегопада

 Мероприятия на улице в московских парках перенесены из-за снегопада

В Москве задействовали максимальное число техники и бригад из-за снегопада

 В Москве задействовали максимальное число техники и бригад из-за снегопада
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8143 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 13 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 40 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 120 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2499 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 125 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 421 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });