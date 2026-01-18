Специальные площадки для крещенских купаний откроют в Москве

Работу 35 маршрутов городского наземного транспорта продлят до 3:00 в ночь на 19 января

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В Москве для крещенских купаний 18 января откроется 40 специально оборудованных площадок, они будут работать с 18:00 воскресенья до 18:00 понедельника, 19 января.

Как сообщили ранее на сайте мэра и правительства Москвы, всего в столице оборудовано 40 площадок во всех административных округах города, кроме Центрального. Часть площадок обустроено в московских парках: "Северное Тушино", "Серебряный бор", "Покровское-Стрешнево", "Фили", "Митино" и Воронцовский парк, природно-исторический парк "Москворецкий", а также зона отдыха "Левобережье", музей-заповедник "Царицыно" и в других.

В период проведения крещенских купаний в этих точках будут дежурить сотрудники столичного пожарно-спасательного гарнизона. Дополнительно будет вестись усиленное патрулирование водных акваторий на судах на воздушной подушке. На всех площадках для крещенских купаний установили деревянные настилы и спуски с нескользящим покрытием, удобные поручни, а также разместили спасательные средства. Рядом с майнами и купелями организовали парковки, пункты обогрева и питания, туалеты и раздевалки.

Возле майн и купелей организуют медицинские посты, а также там круглосуточно будут дежурить бригады скорой помощи.

Кроме того, в Москве в ночи с 18 на 19 января будет продлена работа 35 маршрутов городского наземного транспорта до 3:00. В частности, до 3:00 автобусы и электробусы станут курсировать по 35 направлениям рядом с местами традиционных купаний в разных округах Москвы. 18 ночных маршрутов будут работать по обычному графику.

В столичном департаменте транспорта также сообщали об ограничении движения на нескольких улицах в Юго-Западном административном округе с вечера 18 января до утра 19 января. Движение будет закрыто с 17:00 18 января до 6:00 19 января на Санаторной аллее от пересечения с Профсоюзной улицей до пересечения с Тютчевской аллеей. Не будет движения также на Тютчевской аллее от пересечения с Санаторной аллеей до пересечения с Севастопольским проспектом.

Крещение Господне - один из главных христианских праздников. По традиции в ночь с 18 на 19 января проходят купания в открытых водоемах.