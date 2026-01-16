Мэрия Москвы ждет роста числа роботов-доставщиков к концу 2026 года до 3000

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Власти Москвы ожидают увеличения флота роботов-доставщиков к концу 2026 года до 3000 штук, говорится в материалах мэрии к запуску тестирования первого в России беспилотного поезда метро.

"На сегодняшний день коммерческие доставки выполняют 200 роботов, а к концу 2026 года флот роботов-доставщиков планируется увеличить до 3 тысяч единиц", - сообщают чиновники.

Роботы-доставщики предназначены для автономной доставки заказов в радиусе до 2 км, в день один робот доставляет порядка 15 заказов, подсчитали в мэрии.

С момента запуска роботы-доставщики проехали более 1,8 млн км в автономном режиме и выполнили более 850 тысяч заказов. Технология роботизированной доставки осуществляется в полностью автоматическом режиме при удалённом мониторинге со стороны оператора, а средняя скорость робота-доставщика при движении по тротуарам составляет 4 км/ч.

Робот самостоятельно передвигается по городу - выбирает оптимальный маршрут и преодолевает препятствия, умеет пользоваться пешеходными переходами и смотреть по сторонам, заранее видит приближающиеся объекты и понимает сигналы светофора, напомнили в мэрии.