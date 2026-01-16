Поиск

Путин призвал ввести в юридическое поле роботов-доставщиков

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин считает, что нужно безотлагательно ввести в юридическое поле не только большие, но и малые беспилотные системы, включая роботов-доставщиков. Он заявил об этом на совещании по развитию автономных беспилотных систем.

"На основе уже полученного опыта нужно безотлагательно ввести в юридическое поле не только крупный автономный транспорт, но и даже устройства, например роботов-доставщиков, организовать сертификацию различных типов беспилотных систем, установить для них исчерпывающие, однозначные и измеримые требования и стандарты, выработать подходы к определению ответственности за действия, а в определенных случаях и за бездействие беспилотников в ходе транспортных происшествий", - сказал он.

Задачу эту он считает непростой, но полагает, что этими вопросами необходимо заниматься.

"Подчеркну: все эти шаги нужно реализовывать с четким пониманием конечной цели", - сказал Путин, подчеркнув, что Россия в десятки раз должна нарастить использование автономных систем во всех сферах жизни.

Путин напомнил, что в Москве, Московской области, на федеральной территории "Сириус", а также на Сахалине уже действуют экспериментальные правовые режимы, а в прошлом году принято решение распространить их на все дальневосточные регионы. Смысл этих инструментов, отметил президент, в том, чтобы тестировать новации, а затем как можно быстрее вносить изменения в национальное цифровое законодательство, настраивать его в соответствии с происходящей трансформацией в технологиях и общественном укладе.

"В современных условиях тот, кто в числе первых решит эту задачу, - обеспечит лидерство в создании экономики беспилотных систем", - заявил глава государства.

