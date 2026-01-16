В Москве отменили ограничения движения рядом с Кремлем

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В центре Москвы отменили ограничения для проезда, введенные четыре часа назад, сообщил городской Департамент транспорта.

"Движение открыто на Боровицкой площади по направлению в центр, на Кремлевской набережной в сторону Боровицкой площади, на Москворецкой набережной в сторону Боровицкой площади", - говорится в сообщении.

По-прежнему перекрыто движение на Можайском шоссе в районе дома 3/1 по направлению в центр.