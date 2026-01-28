Аномально холодная погода установится в Москве с пятницы

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Гидрометцентр России выпустил штормовое предупреждение об аномально холодной погоде в Москве в период с 30 января по 3 февраля, температура будет на 7-12 градусов ниже нормы с минимальными значениями ниже минус 20 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Над севером западной Сибири формируется хорошо выраженный антициклон, и по восточной периферии антициклона будет поступать воздух в Москву с востока и северо-востока. Начиная с пятницы влияние антициклона будет более выраженным, и это значит, что 30 и 31 января прогнозируется значительное понижение температуры. И первый день февраля тоже будет холодным. Ждать повышения температуры 2 и 3 февраля тоже не приходится", - сказал Вильфанд.

В связи с холодной погодой, как уточнил Вильфанд, в московском регионе выпущено штормовое предупреждение.

"Ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-12 градусов ниже климатической нормы. В Москве и в субботу, и в воскресенье, и в понедельник будет температура на 10-12 градусов ниже нормы", - сообщил Вильфанд.

Кроме того, в этот период в Москве и Подмосковье будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег, но сильных снегопадов не прогнозируется. Ветер будет северный и северо-восточный 5-10 м/с.

Согласно данным Гидрометцентра, 30 января температура ночью в Москве будет опускаться до минус 14 - минус 16, по области до минус 19, днем в Москве столбики термометров будут показывать не выше минус 11 - минус 13, по области до минус 15. 31 января температура ночью в Москве будет минус 18 - минус 20, по области до минус 23, днем в Москве минус 12 - минус 14, по области до минус 17.

1 февраля температура ночью будет в диапазоне от минус 19 до минус 24, а днём - минус 16 - минус 21. 2 февраля ночная температура будет минус 19 минус 24, а днём - от минус 12 до минус 17 градусов.