Поиск

Дептранс Москвы напомнил способы оплатить парковку при отсутствии интернета

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Приложение "Парковки России" и другие информационные системы для оплаты парковки работают в штатном режиме на фоне ограничения связи и интернета, оплатить парковочную сессию можно также по смс или телефону, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"Информационные системы, а также приложение "Парковки России" работают штатно. Если водитель по какой-либо причине не успел запустить парковочную сессию вовремя, в приложении до конца текущих суток можно изменить время начала парковочной сессии или продлить время уже завершившейся парковки. Сделать это можно в разделе меню "Изменить завершенную парковку", - сообщили в дептрансе.

Помимо приложения, парковку можно оплатить отправкой СМС-сообщения на номер 7757 или позвонив по телефону 3210. Эти способы оплаты не требуют интернет-соединения.

"Вся информация о способах оплаты парковки размещена на информационных щитках, которые есть перед каждым участком платной парковки. Также с ней можно ознакомиться на официальном сайте "Московского паркинга" parking.mos.ru, где, в том числе, можно оплатить парковку в личном кабинете", - уточнил дептранс.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ограничения связи и интернета продлятся столько, сколько потребуют дополнительные меры обеспечения безопасности граждан.

дептранс Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Москве второй день подряд побит температурный рекорд

В Москве апрельская погода сохранится до конца следующей недели

 В Москве апрельская погода сохранится до конца следующей недели

Заммэра Москвы согласился, что курьеры не должны мешать пешеходам на улицах

Экс-глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян заочно осужден в Москве на 12 лет

 Экс-глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян заочно осужден в Москве на 12 лет

Шумомеры могут появиться на дорогах Москвы в 2027 году

Старт проката электросамокатов в Москве запланирован на конец марта - начало апреля

 Старт проката электросамокатов в Москве запланирован на конец марта - начало апреля

В Москве на "Маленковской" поезд сбил насмерть четырех человек

Водителей в Москве призвали не торопиться с заменой зимних шин на летние

Апрельская погода установится в Москве на этой неделе

 Апрельская погода установится в Москве на этой неделе
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8646 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 711 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
