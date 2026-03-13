Дептранс Москвы напомнил способы оплатить парковку при отсутствии интернета

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Приложение "Парковки России" и другие информационные системы для оплаты парковки работают в штатном режиме на фоне ограничения связи и интернета, оплатить парковочную сессию можно также по смс или телефону, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"Информационные системы, а также приложение "Парковки России" работают штатно. Если водитель по какой-либо причине не успел запустить парковочную сессию вовремя, в приложении до конца текущих суток можно изменить время начала парковочной сессии или продлить время уже завершившейся парковки. Сделать это можно в разделе меню "Изменить завершенную парковку", - сообщили в дептрансе.

Помимо приложения, парковку можно оплатить отправкой СМС-сообщения на номер 7757 или позвонив по телефону 3210. Эти способы оплаты не требуют интернет-соединения.

"Вся информация о способах оплаты парковки размещена на информационных щитках, которые есть перед каждым участком платной парковки. Также с ней можно ознакомиться на официальном сайте "Московского паркинга" parking.mos.ru, где, в том числе, можно оплатить парковку в личном кабинете", - уточнил дептранс.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ограничения связи и интернета продлятся столько, сколько потребуют дополнительные меры обеспечения безопасности граждан.