В Москве второй день подряд побит температурный рекорд

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Температура в Москве в пятницу днем поднялась до рекордного значения для 13 марта, воздух на станции ВДНХ прогрелся до плюс 13,8 градуса, превысив рекорд, установленный в 2002 году.

"В Москве установлен второй подряд температурный рекорд за неделю и март. Предыдущий рекорд 2002 года с показанием 11,5 градуса был превышен на опорной метеостанции ВДНХ уже в 13 часов. Термометры показали 12,3 градуса. Температура продолжила повышаться, и к 15 часам потеплело до 13,8 градуса", - сообщили в Гидрометцентре России.

Накануне, 12 марта, в Москве также было зафиксировано рекордное тепло - плюс 12,6 градусов, что выше предыдущего рекорда за прошлый год в 11 градусов.