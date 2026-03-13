В Москве апрельская погода сохранится до конца следующей недели

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В Москве апрельская погода сохранится в выходные и на следующей неделе. В понедельник немного похолодает, но все равно будет теплее нормы на 2-4 градуса, во вторник и среду возможен небольшой дождь, сообщила "Интерфаксу" ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина.

"Если в конце недели, в выходные дни, температура будет превышать норму где-то на 6-8 градусов, то в начале следующей недели немного понизится температура, но все равно она будет выше нормы на 2-4 градуса и соответствовать апрельским значениям", - сказала она.

В выходные дни в московском регионе будет очень теплая погода с рекордами температуры. В субботу, 14 марта, будет солнечно, ночью минус 1 - плюс 1 градус, днем плюс 12 - плюс 14 градусов. В воскресенье солнечно, без осадков, ночью 0 - минус 2, в центре города положительная ночная температура плюс 1- плюс 3, днем плюс 10 - плюс 12.

"В понедельник немного больше подморозит ночью - минус 2 - минус 4, днем будет плюс 9- плюс 11, но будет переменная облачность и без осадков. 17 и 18 марта к нам могут приблизиться атмосферные фронты атлантического циклона, поэтому будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки - днем возможен небольшой дождь. Температура плюс 6 - плюс 11 днем, и ночью минус 3 - плюс 2", - уточнила Паршина.

С 19 по 22 марта в московском регионе, по предварительным прогнозам, будет "относительно теплая погода": переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью минус 4 - плюс 1, днем плюс 6 - плюс 11 градусов.