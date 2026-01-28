Росавиация сообщила о штатной работе аэропортов московского авиаузла

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Аэропорты "Жуковский", "Домодедово", "Внуково" и "Шереметьево" работают штатно в условиях затяжного снегопада, сообщили в Росавиации.

"779 рейсов на прилет и вылет в период с 00:00 до 18:00 по Москве, 28 января, обслужили суммарно аэропорты "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский". В условиях продолжающегося вторые сутки аномального снегопада все воздушные гавани московского региона работают штатно", - говорится в сообщении.

С начала суток и до 18:00 был задержан один рейс. Уходов самолетов на запасные аэродромы не было.

По сведениям Росавиации, аэродромные службы аэропортов усилены, обеспечены необходимыми силами и средствами для обеспечения функционирования воздушного транспорта в условиях непогоды. Продолжается работа сотен единиц спецтехники, происходят очистительные работы плоскостных сооружений, взлетно-посадочных полос для обеспечения безопасности полетов.

Из-за плохой погоды возможны корректировки в расписании полетов, вероятны отмены рейсов.