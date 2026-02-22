Поиск

Пожар произошел на улице Образцова в Москве

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В Москве на улице Образцова произошел пожар на 2-м этаже реконструируемого административного здания, сообщает в воскресенье МЧС Москвы.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения, дальнейшая информация уточняется, говорится в сообщении в канале MAX.

В пресс-службе МЧС уточнили, что пожар произошел по адресу: улица Образцова, д. 31, стр. 3. Огонь распространился на чердачное помещение, площадь возгорания 600 кв. м. Пожарные пытаются защитить от огня соседнее пятиэтажное здание.

В дептрансе Москвы уточняют, что движение транспорта по улице Образцова от д. 23 до д. 21 перекрыто в обоих направлениях.

Также перекрыто движение по дублеру ул. Сущевский Вал от д.26.

Москва МЧС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В московских аэропортах сняты временные ограничения

Число сбитых на подлете к Москве беспилотников увеличилось до 11

Восьмой беспилотник сбит на подлете к Москве

Временные ограничения введены в четырех аэропортах столицы

 Временные ограничения введены в четырех аэропортах столицы

До семи увеличилось число сбитых БПЛА, летевших на Москву

Жителей Москвы предупредили о возможной метели в воскресенье

 Жителей Москвы предупредили о возможной метели в воскресенье

Усадьбу Воронцовых-Дашковых в Подмосковье продали за 270,56 млн рублей

Высота уровня снега в Москве на метеостанциях достигла 79 см

Музей памяти жертв геноцида советского народа откроется на месте Музея ГУЛАГа

Столичные аэропорты работают в штатном режиме

 Столичные аэропорты работают в штатном режиме
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 111 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8472 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });