Пожар произошел на улице Образцова в Москве

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В Москве на улице Образцова произошел пожар на 2-м этаже реконструируемого административного здания, сообщает в воскресенье МЧС Москвы.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения, дальнейшая информация уточняется, говорится в сообщении в канале MAX.

В пресс-службе МЧС уточнили, что пожар произошел по адресу: улица Образцова, д. 31, стр. 3. Огонь распространился на чердачное помещение, площадь возгорания 600 кв. м. Пожарные пытаются защитить от огня соседнее пятиэтажное здание.

В дептрансе Москвы уточняют, что движение транспорта по улице Образцова от д. 23 до д. 21 перекрыто в обоих направлениях.

Также перекрыто движение по дублеру ул. Сущевский Вал от д.26.