Число сбитых на подлете к Москве беспилотников увеличилось до 11

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Средствами ПВО ликвидированы еще три беспилотных летательных аппарата, направлявшихся к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал он в своем Max-канале.

Ранее он сообщал о восьми сбитых БПЛА в воскресенье. Таким образом, число ликвидированных за день дронов на подлете к Москве увеличилось до 11.

Введены ограничения в четырех столичных аэропортах.