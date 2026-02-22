В московских аэропортах сняты временные ограничения

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево возобновили обслуживание рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Ранее сообщалось, что аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево приостанавливали обслуживание рейсов. Как отмечал Кореняко, ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, в воскресенье на подлете к столице сбито 11 беспилотников.