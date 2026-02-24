В Москве появились новые съемочные павильоны киностудии имени Горького

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Вице-премьер Татьяна Голикова, мэр Москвы Сергей Собянин и министр культуры Ольга Любимова открыли новые съемочные павильоны киностудии имени Горького в Валдайском проезде на севере Москвы.

Собянин сообщил, что количество действующих площадей в киностудии имени Горького увеличилось в 10 раз и она "получила свое второе рождение", а киноиндустрия России и Москвы получила первоклассную инфраструктуру.

Творческие команды познакомили чиновников и других гостей с фильмами киностудии имени Горького, которые выйдут в прокат в ближайшее время, а также с производственным процессом сериала "Красная Шамбала" и фильма "Весельчак У" (по мотивам произведений Кира Булычева).

В новых корпусах студии размещены 10 высокотехнологичных съемочных павильонов-трансформеров, а также просмотровые залы, студии виртуальных декораций, захвата движения, монтажа и цветокоррекции, а также аппаратные, гримерные, помещения для массовки и хранения реквизита, кафе и места для отдыха. Возможности нового студийного комплекса позволяют осуществлять полный цикл производства кино и сериалов, телепрограмм и медиа в едином пространстве.

Фасад нового комплекса украшен декоративными панелями в виде киноленты с изображением знаковых мест Москвы.