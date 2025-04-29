Киностудия Горького снимет необычный байопик к 100-летию Майи Плисецкой

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Документальный фильм о балерине Майе Плисецкой снимут на Киностудии Горького к 100-летию балерины и 110-летия киностудии, премьера картины под рабочим названием "Плисецкая" намечена на осень 2025 года.

"О легендарной Майе Плисецкой уже много сказано и написано, но большинство фильмов о ней традиционно основаны на воспоминаниях. Наш байопик будет не совсем обычным. Мы предложим зрителю посмотреть на тех людей, о которых балерина сама часто думала и вспоминала, повторяя: "Я всегда все делаю для зрителей". Это будет уникальный фильм-расследование о реальной и по-настоящему героической поддержке творческого человека его верным поклонником", – сказала креативный продюсер фильма, руководитель департамента документального кино Киностудии Горького Анастасия Рыцина, слова которой привели в пресс-службе студии.

Режиссером картины выступил Анастасии Зверьковой. Фильм расскажет о преданных зрителях Плисецкой и самой убежденной её фанатке Шуре Ройтберг – обычной женщине, о которой Плисецкая в обеих своих книгах вспоминает с большой любовью.

Как уточнили в пресс-службе, авторы фильма покажут момент, с которого началась дружба Плисецкой и Ройтберг в октябре 1956 года. Это знакомство изменило жизни обеих, повлияло на судьбу Большого театра и всей страны. Когда приму не отпустили с гастролями в Лондон, было принято решение о постановке балета "Лебединое озеро" в Москве. Спектакль имел ошеломительный успех, но после него поклонникам пришлось доказывать следователям отсутствие в бурных овациях заговора или злого умысла.

В фильм войдут воспоминания соседей, друзей и родственников Плисецкой, а также фотографии и видео из семейных, музейных и государственных архивов. Особой частью картины станет художественная реконструкция допроса по делу о постановке "Лебединого озера" в Большом театре в 1958 году.