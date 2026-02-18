Поезда МЦД-4 в сторону "Железнодорожной" задерживаются из-за ЧП с пассажиром

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Несколько пригородных поездов четвертой линии Московских центральных диаметров (МЦД-4, D4) в сторону "Железнодорожной" следуют с отклонением от графика из-за инцидента с человеком на станции "Минская", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"В 14:33 на остановочном пункте "Минская" МЦД-4 произошло травмирование человека, который, по предварительной информации нарушил правила безопасности на железнодорожной инфраструктуре. На период оказания помощи движение поездов было организовано по соседним путям. В 15:11 движение было восстановлено", - говорится в сообщении.

Из-за этого опаздывают несколько пригородных поездов.