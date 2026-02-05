МЖД сообщила об опоздании нескольких поездов МЦД

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В вечерний час пик несколько поездов Московских центральных диаметров ряда направлений в сторону области отклонились от графика из-за локальных ситуаций, сообщили в Московской железной дороге (МЖД).

"О движении электричек в Мосузле в вечерний час пик в сторону области: в настоящее время МЦД курсирует с установленным интервалом. В следствие локальных ситуаций несколько поездов отклонились от графика", - говорится в сообщении.

В частности, на Ярославском направлении задержка поездов составляет до 12 мин.; на Павелецком направлении - до 6 мин; на Черустинской ветке Казанского направления - 12 мин; на Савеловском направлении три электрички едут с опозданием до 25 мин.