Сбой в движении поездов произошел на МЦД-3 из-за инцидента с человеком на путях

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Несколько поездов третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3, D3) в сторону "Зеленограда-Крюково" следуют с задержкой из-за инцидента с человеком на путях у станции "Перово", сообщили "Интерфаксу" в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"Состав был остановлен на время ожидания и работы экстренных служб, после чего продолжил движение по маршруту", - говорится в сообщении

В ЦППК напомнили, что железная дорога является зоной повышенной опасности.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на МЦД-3 состав, возможно, сбил человека, поезд стоит около часа.