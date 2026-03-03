В Москве за год контрастной подсветкой оснастят 800 пешеходных переходов

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В Москве продолжают обустраивать контрастную подсветку пешеходных переходов, ведется комплексная работа по снижению аварийности, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"В этом году по проектам центра организации дорожного движения контрастной подсветкой оборудуют пешеходные переходы на порядка 100 адресах. Это сделает движение в темное время суток комфортнее и безопаснее для всех", - сообщил он через пресс-службу Дептранса.

Всего в 2026 году в городе оснастят подсветкой порядка 800 пешеходных переходов в рамках благоустройства.