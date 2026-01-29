Поиск

В Москве дорожные камеры научились видеть проезд СИМ по полосам для машин

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В Москве "умные" камеры Центра организации дорожного движения (ЦОДД) начали фиксировать еще два типа дорожных инцидентов в столице - проведение дорожных работ и движение пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) по полосам для автомобилей, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Круглосуточная работа умных камер ЦОДД позволяет оперативно реагировать на происшествия и спасать жизни людей. В конце прошлого года система видеоаналитики стала распознавать два новых типа инцидентов - проведение дорожных работ и перемещение пользователей СИМ по автомобильным полосам", - сказал он через пресс-службу Дептранса.

При движении пользователей СИМ по полосам для автомобилей ЦОДД получает сигнал с камер и сообщает об этом дорожному патрулю и ГАИ. Таким образом можно предотвратить ДТП и обеспечить безопасность движения.

Помимо этого, камеры теперь могут распознавать проведение дорожных работ - информация о них поступает в ЦОДД, и специалисты выводят предупреждение на ближайшие дорожные табло, передают данные дорожному патрулю. В результате водители успевают снизить скорость и перестроиться. При несогласованных работах экипаж приезжает на место для проверки.

Теперь в Москве камеры фиксируют всего 15 видов нештатных ситуаций на дороге.

На ключевых магистралях столицы работают более 1,5 тысяч умных камер. Они в реальном времени распознают инциденты: от пешеходов на дороге до задымления.

ГАИ Максим Ликсутов ЦОДД Дептранс Москва
