В Москве Рижский вокзал выставлен на продажу

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - РЖД выставили на продажу принадлежащий компании комплекс зданий Рижского вокзала в Москве, сообщает сайт "Недвижимость РЖД".

"Здания вокзала длительное время не используются для осуществления пассажирских перевозок, что открывает возможность для их адаптации под новые цели эксплуатации", - говорится в объявлении.

Цена лота - 4 млрд рублей. В лот входят здание вокзала 1901 года постройки площадью 3,9 тысячи кв. м, нежилое здание 1929 года постройки площадью 3,9 тысячи кв. м, а также коммуникации. Покупателю также будет предоставлен в долгосрочную аренду земельный участок площадью 13,7 тысячи кв. м.

Правительство одобрило продажу вокзала в феврале. Осенью 2024 года совет директоров РЖД предварительно одобрил эту сделку.