РЖД в ближайшее время выставят здание Рижского вокзала в Москве на торги

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" в ближайшее время выставит здание Рижского вокзала в Москве на торги, сообщила замглавы компании Екатерина Кривошеева в четверг в ходе конференции, посвящённой корпоративному имуществу холдинга.

По словам Кривошеевой, у инвесторов есть заинтересованность в приобретении актива, однако также существует и "страх" из-за взаимодействия с РЖД.

"Спрос действительно есть, но есть страх взаимодействия с нами. С нами расстаться практически будет невозможно, потому что мы все время находимся возле наших объектов. (...) То есть, в любом случае придется с нами коммуницировать. Мы готовы к долгим отношениям", - сказала она, отметив, что развитием территории РЖД будет заниматься вместе с будущим инвестором.

Ранее в феврале правительство РФ одобрило продажу здания Рижского вокзала.

Осенью 2024 года совет директоров РЖД предварительно одобрил эту сделку.