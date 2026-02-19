В Москве Рижский вокзал выставят на торги по стартовой цене 4 млрд рублей

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Москве на предстоящем аукционе по продаже Рижского вокзала стартовая цена составит 4 млрд рублей, сообщила первый замначальника департамента корпоративного имущества РЖД Анастасия Котковская.

"Начальная стоимость предложения - 4 млрд рублей. Планируем в начале марта объявить (торги - ИФ)", - сказала Котковская на конференции, посвященной корпоративному имуществу холдинга.

Как сказано в презентации Котковской, общая площадь двух зданий, в том числе вокзала, которые будут продаваться на торгах, составляет 7,7 тысячи кв.м. Также на торги будет выставлено 7,7 га прилегающих площадей.

О том, что РЖД планируют продать вокзал на торгах, ранее сообщила замглавы компании Екатерина Кривошеева.

В феврале правительство одобрило продажу здания Рижского вокзала. Осенью 2024 года совет директоров РЖД предварительно одобрил эту сделку.