Приостановлено движение поездов на МЦК против часовой стрелки из-за повреждения контактного провода

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Движение поездов приостановлено на МЦК против часовой стрелки из-за повреждения контактного провода на станции "Шелепиха", сообщили в Московской железной дороге.

"В настоящее время приостановлено движение поездов на МЦК против часовой стрелки из-за повреждения контактного провода на остановочном пункте Шелепиха", - говорится в сообщении.

На место инцидента направлена бригада железнодорожников. Причины произошедшего устанавливаются.