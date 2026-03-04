Движение поездов на МЦК восстановлено

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Движение поездов на МЦК против часовой стрелки, нарушенное в связи с повреждением контактного провода на станции "Шелепиха", восстановлено, сообщили в Московской железной дороге.

"Движение поездов МЦК против часовой стрелки, нарушенное ранее из-за повреждения провода на остановочном пункте Шелепиха, восстановлено", - говорится в сообщении.

Ранее утром в среду сообщалось, что на место инцидента направлена бригада железнодорожников. Причины произошедшего выяснялись.