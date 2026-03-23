Число погибших при пожаре в жилом доме в центре Москвы выросло до трех

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Число погибших в результате пожара в многоэтажном жилом доме в центре Москвы выросло до трех, сообщили в ГУ МЧС по городу. Ранее было известно об одном погибшем.

Возгорание произошло в лифтовом холле и частично на лестничной клетке второго этажа многоэтажного дома на Николоямской улице.

Пожарно-спасательными подразделениями спасены 19 человек, пятеро из них – дети.

На месте работают 86 сотрудников и 23 единицы техники московского пожарно-спасательного гарнизона.