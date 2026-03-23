Число погибших при пожаре в жилом доме в центре Москвы выросло до трех

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Число погибших в результате пожара в многоэтажном жилом доме в центре Москвы выросло до трех, сообщили в ГУ МЧС по городу. Ранее было известно об одном погибшем.

Возгорание произошло в лифтовом холле и частично на лестничной клетке второго этажа многоэтажного дома на Николоямской улице.

Пожарно-спасательными подразделениями спасены 19 человек, пятеро из них – дети.

На месте работают 86 сотрудников и 23 единицы техники московского пожарно-спасательного гарнизона.

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });