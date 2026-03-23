Один человек погиб, пятеро пострадали при пожаре в центре Москвы

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Возгорание произошло на лестничной клетке в многоквартирном доме на Николоямской улице, сообщили в пресс-службе МЧС Москвы.

"На Николоямской улице произошло загорание в лифтовом холле и частично на лестничной клетке второго этажа многоэтажного жилого дома. Принятыми мерами пожар локализован. К сожалению, один человек погиб, ещё пятеро пострадали", - говорится в сообщении.

Пожарно-спасательными подразделениями спасены 19 человек, пятеро из них – дети.

На месте работают 86 сотрудников и 23 единицы техники московского пожарно-спасательного гарнизона, уточнили в столичном главке.