Поиск

Что случилось этой ночью: понедельник, 23 марта

Атака БПЛА на Ленинградскую область, планы США по наземной операции на острове Харк, 1000-й гол Овечкина

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В порту Приморска из-за атаки БПЛА загорелась емкость с топливом, персонал эвакуировали. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о перехвате 50 беспилотников над регионом.

- США рассматривают возможность наземной операции по захвату иранского острова Харк, сообщила The Jerusalem Post. По данным источников издания, Вашингтон ускорил развертывание тысяч морских пехотинцев и персонала ВМС в регионе.

- Возможная отправка американских войск на остров Харк станет катастрофой для США, заявил в интервью The Washington Post экс-глава Национального контртеррористического центра Джо Кент. По его словам, Иран фактически получит заложников на острове.

- Три человека погибли, четверо пострадали в результате пожара в многоэтажном жилом доме на Николоямской улице в центре Москвы.

- Одна из антенн системы сближения "Курс" не раскрылась после вывода на орбиту грузового корабля "Прогресс МС-33", космонавты проведут стыковку грузовика с МКС в ручном режиме, сообщили в "Роскосмосе".

- Ким Чен Ын был переизбран на пост председателя государственных дел КНДР в ходе первой сессии Верховного народного собрания 15-го созыва в Пхеньяне.

- Более 2 тыс. жителей Гавайев остались без электроснабжения после сильнейшего за последние 20 лет наводнения, вызванного проливными дождями, сообщило AP.

- Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел 1000-й гол в НХЛ с учетом матчей плей-офф.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: понедельник, 23 марта

