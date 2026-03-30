В Подмосковье прогнозируется высокое половодье на нескольких малых реках

Фото : Виталий Белоусов/РИА Новости

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Усугубление гидрологической обстановки прогнозируется в Подмосковье в период с 30 марта по 1 апреля. Об этом сообщила "Интерфаксу" ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

"В Москве гидрологическая ситуация усугубляется. И в период с 30 марта по 1 апреля в Московской области увеличится интенсивность подъёма уровня воды. И это приведет к формированию на малых и средних реках Московской области опасного явления – высокого половодья", - сказала Макарова, ссылаясь на данные Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Она уточнила, что, в частности, ожидается достижение отметки опасного явления на реках Протва у города Верея, на реке Катыш у села Троицкое и реки Нерская у города Куровское.

