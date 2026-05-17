Работа контактной сети на железной дороге нарушена в Истринском округе Подмосковья

Элементы контактной сети были повреждены в ходе отражения атаки БПЛА

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Нарушение работы контактной сети железнодорожного транспорта произошло в результате атаки БПЛА в Истринском округе Подмосковья, сообщила глава муниципалитета Татьяна Витушева.

"Организованы компенсационные автобусы от станции "Румянцево" до станции "Волоколамск". 6 автобусов "Мострансавто" курсируют между станциями для перевозки пассажиров", - написала она в своем канале в Max.

Витушева уточнила, что в ходе отражения атаки БПЛА были повреждены элементы контактной сети на железнодорожном перегоне около железнодорожной станции "Устиновка", временно прекращено движение электропоездов в обе стороны.