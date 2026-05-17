В результате атаки дронов на Москву, по предварительным данным, ранено 12 человек

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин утром в воскресенье сообщил, что в результате атаки БПЛА, по предварительным данным, ранено 12 человек, в основном пострадали строители Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ).

"В результате попадания беспилотников, по предварительным данным, ранено двенадцать человек. В основном, возле проходной МНПЗ, пострадала смена строителей. Технология завода не нарушена", - говорится в сообщении мэра в его канале в Мах.

По словам Собянина, также повреждено три дома.