Поиск

В результате атаки дронов на Москву, по предварительным данным, ранено 12 человек

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин утром в воскресенье сообщил, что в результате атаки БПЛА, по предварительным данным, ранено 12 человек, в основном пострадали строители Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ).

"В результате попадания беспилотников, по предварительным данным, ранено двенадцать человек. В основном, возле проходной МНПЗ, пострадала смена строителей. Технология завода не нарушена", - говорится в сообщении мэра в его канале в Мах.

По словам Собянина, также повреждено три дома.

Хроника 24 февраля 2022 года – 17 мая 2026 года Военная операция на Украине
Сергей Собянин Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ)
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Аэропорт Шереметьево работает штатно

 Аэропорт Шереметьево работает штатно

В результате атаки дронов на Москву, по предварительным данным, ранено 12 человек

В Подмосковье в результате атаки беспилотников погибли три человека

Аэропорт Краснодара временно закрыт

 Аэропорт Краснодара временно закрыт

Число сбитых на подлете к Москве дронов достигло 64

Пожар на АЗС в Пятигорске ликвидирован

Минобороны РФ сообщило о поражении 67 беспилотников ВСУ за два часа субботы

Что произошло за день: суббота, 16 мая

Ряд магазинов поврежден в результате взрыва на АЗС в Пятигорске

 Ряд магазинов поврежден в результате взрыва на АЗС в Пятигорске
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9446 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2213 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов