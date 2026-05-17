Движение поездов в районе Истринского округа Подмосковья восстановлено

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Движение электропоездов, нарушенное из-за повреждения контактной сети железнодорожного транспорта в результате атаки БПЛА в Истринском округе Подмосковья, восстановлено, сообщила в воскресенье глава муниципалитета Татьяна Витушева.

"Уважаемые жители и гости муниципального округа Истра! Сообщаю, что движение электропоездов в обе стороны восстановлено", - написала она в своем канале в Max.

Ранее в воскресенье глава Истринского округа сообщила, что в ходе отражения атаки БПЛА были повреждены элементы контактной сети на железнодорожном перегоне около железнодорожной станции Устиновка, временно прекращено движение электропоездов в обе стороны. На время ремонта были организованы компенсационные автобусы от станции Румянцево до станции Волоколамск.