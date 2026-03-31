Шереметьево работает по согласованию

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Работа аэропорта Шереметьево согласована с соответствующими органами ввиду временных ограничений на использования воздушного пространства вокруг аэропорта, сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении в канале агентства в мессенджере Max.

Ранее сообщалось об ограничениях в аэропорту Калуги и петербургском Пулково.