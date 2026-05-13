В Лобне запретили прокат электросамокатов

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Глава городского округа Лобня Анна Кротова подписала постановление о запрете деятельности сервисов по аренде самокатов на территории муниципалитета.

"Администрация городского округа Лобня Московской области постановляет запретить деятельность операторов, оказывающих услугу по предоставлению средств индивидуальной мобильности на территории городского округа Лобня", - говорится в документе.

Запрет введен на основании решения объединенной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Лобне от 6 мая 2026 года. Он уже вступил в силу.

В Подмосковье кикшеринг ограничен или запрещен также в Котельниках, Люберцах и Раменском округе.