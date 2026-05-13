Поиск

В Москве запретили публикацию фото и видео последствий атак БПЛА

Также запрещена публикация текстов на эту тему

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Власти Москвы ограничивают публикацию текстов, фото и видеозаписей о последствиях терактов, в том числе результат атак БПЛА, сообщает сайт мэрии. Такое решение приняла городская Антитеррористическая комиссия ради борьбы с распространением фейков.

Ограничения будут действовать до принятия отдельного решения. Они не коснутся информации, опубликованной Минобороны России, на официальном сайте мэра и правительства Москвы, а также в блоге Сергея Собянина.

Органам власти и подведомственным им организациям, средствам массовой информации, экстренным службам, иным организациям и гражданам запрещается распространять информацию о совершении на территории Москвы терактов до публикации информации, опубликованной министерством обороны, на сайте мэрии и на официальных страницах, в каналах или блоге мэра Москвы в Интернете.

"Ограничения касаются и последствий атак с применением беспилотных аппаратов и иных средств поражения, действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью граждан или повреждение имущества, включая критически важную инфраструктуру, - сказано в сообщении. - Установленные ограничения не распространяются на обращения, направленные в установленном порядке в правоохранительные органы и экстренные службы (при условии, что обращение не носит публичного характера)".

В соответствии со статьей 15.5 КоАП Москвы за нарушение этого запрета полагаются штрафы то 3000 до 5000 рублей для граждан, для чиновников - в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; для юридических лиц — от 50 тысяч до 200 тысяч рублей.

Москва Минобороны Сергей Собянин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Москве запретили публикацию фото и видео последствий атак БПЛА

В Лобне запретили прокат электросамокатов

Сбит второй БПЛА, летевший на Москву

Ограничения на мобильный интернет и смс в Москве сняты

Путин с главами государств возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата

 Путин с главами государств возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата

Парад Победы завершился на Красной площади

 Парад Победы завершился на Красной площади

Путин заявил, что участники СВО противостоят агрессивной силе, вооружаемой блоком НАТО

Парад Победы начался на Красной площади

 Парад Победы начался на Красной площади

Путин прибыл на Красную площадь на парад в честь Дня Победы

Облачная и теплая погода ожидается в Москве на следующей неделе

 Облачная и теплая погода ожидается в Москве на следующей неделе
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2173 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9367 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 164 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов