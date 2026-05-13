В Москве запретили публикацию фото и видео последствий атак БПЛА

Также запрещена публикация текстов на эту тему

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Власти Москвы ограничивают публикацию текстов, фото и видеозаписей о последствиях терактов, в том числе результат атак БПЛА, сообщает сайт мэрии. Такое решение приняла городская Антитеррористическая комиссия ради борьбы с распространением фейков.

Ограничения будут действовать до принятия отдельного решения. Они не коснутся информации, опубликованной Минобороны России, на официальном сайте мэра и правительства Москвы, а также в блоге Сергея Собянина.

Органам власти и подведомственным им организациям, средствам массовой информации, экстренным службам, иным организациям и гражданам запрещается распространять информацию о совершении на территории Москвы терактов до публикации информации, опубликованной министерством обороны, на сайте мэрии и на официальных страницах, в каналах или блоге мэра Москвы в Интернете.

"Ограничения касаются и последствий атак с применением беспилотных аппаратов и иных средств поражения, действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью граждан или повреждение имущества, включая критически важную инфраструктуру, - сказано в сообщении. - Установленные ограничения не распространяются на обращения, направленные в установленном порядке в правоохранительные органы и экстренные службы (при условии, что обращение не носит публичного характера)".

В соответствии со статьей 15.5 КоАП Москвы за нарушение этого запрета полагаются штрафы то 3000 до 5000 рублей для граждан, для чиновников - в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; для юридических лиц — от 50 тысяч до 200 тысяч рублей.