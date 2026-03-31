В Кокошкине построят ТЦ в стиле работ архитектора Алвара Аалто

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Власти Москвы согласовали архитектурную концепцию нового торгового центра, который построят в поселке Кокошкино в ТиНАО, сообщил столичный Департамент градостроительной политики.

"Концепция нового ТЦ вдохновлена работами всемирно известного архитектора Алвара Аалто, стиль которого характеризуют эксперименты с формами и гармоничная интеграция зданий в ландшафт", - говорится в сообщении.

Построит торговый центр ГК "Самолет". Предполагается, что новый ТЦ объединит в себе функции повседневного ритейла и общественного пространства.

"В рамках проекта планируется возвести коммерческое здание общей площадью 16 тысяч м и рядом с ним - отдельно стоящий многоуровневый паркинг на 500 машино-мест", - отметил глава департамента Владислав Овчинский.

Фронтальная часть планируемого к строительству трехэтажного здания, визуально разделенная на два асимметричных горизонтальных объема, будет плавно переходить в строгую кубическую форму с противоположной стороны. Для отделки фасадов будут использоваться алюминиевые композитные панели золотистого оттенка, витражное остекление и вставки из антрацитово-серого стемалита. Со стороны главного входа предусмотрено увеличенное остекление.

