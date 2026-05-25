Апрельская погода будет в Москве на этой неделе

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Прохладная погода, соответствующая значениям конца апреля, сохранится в Московском регионе до конца недели, самыми холодными днями станут четверг, пятница и суббота; в воскресенье температура начнет повышаться, сообщила "Интерфаксу" ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Неделя будет прохладной, на ближайшие пять дней у нас средняя аномалия температуры будет 4-5 градусов (ниже нормы). Самым теплым днем в Москве будет понедельник, когда температура около нормы и на 1,5 градуса выше нормы. Затем будет понижение температуры. Самыми прохладными днями на этой неделе будут четверг, пятница и суббота". - сказала Макарова.

Она уточнила, что погода на этой неделе по климату будет соответствовать концу апреля.

К концу недели, согласно предварительным прогнозам, температура в Москве начнет повышаться. По данным Гидрометцентра, в воскресенье днем воздух может прогреться до плюс 15 - плюс 20 градусов. "Температура уже начнет повышаться, и 1 июня вполне может сохранить эту тенденцию", - сказала Макарова.

Говоря об осадках, она уточнила, что в течение недели прогнозируются дожди, "но они будут небольшой и умеренной интенсивности". Осадков в виде мокрого снега и снега не ожидается. Кроме того, на этой неделе прогнозируется ветреная погода. Так, во вторник ожидаются порывы ветра до 17 м/с.

Как отметила Макарова, прогнозируемая погода будет способствовать рассеиванию вредных примесей.

Согласно прогнозу, ночью во вторник, 26 мая, будет облачно, ожидается небольшой дождь, местами умеренный, в Москве будет плюс 7 - плюс 9, по области плюс 5 - плюс 10. Днем облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами умеренный, в Москве плюс 13 - плюс 15, по области плюс 12 - плюс 17; ветер 6-11 м/с, днем местами порывы до 17 м/с.

В среду, 27 мая, облачно с прояснениями. Ночью прогнозируется небольшой дождь, в Москве плюс 7 - плюс 9, по области плюс 4 - плюс 9. Днем небольшой дождь, местами умеренный, в Москве плюс 13 - плюс 15, по области плюс 12 - плюс 17. Ветер 7-12 м/с.

В четверг, 28 мая, будет облачно, небольшой дождь, местами умеренный, ночью в Москве плюс 4 - плюс 6, по области плюс 3 - плюс 8; днем в Москве плюс 11 - плюс 13, по области плюс 10 - плюс 15. Ветер 6-11 м/с.

В пятницу, 29 мая, облачно, временами небольшой дождь, ночью плюс 2 - плюс 7, днем плюс 9 - плюс 14, ветер 5-10 м/с. В субботу, 30 мая, облачно, временами небольшой дождь, ночью плюс 2 - плюс 7, днем плюс 11 - плюс 16, ветер 5-10 м/с.