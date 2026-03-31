Мотоциклистам посоветовали не выезжать на дороги Москвы до старта мотосезона

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) не рекомендуют водителям мотоциклов выезжать на дороги столицы до официального начала мотосезона, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе центра.

Как заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, скоро в столице откроется мотосезон. "Скоро откроется мотосезон, поэтому призываем водителей быть особенно внимательными на дорогах, всегда пользоваться поворотниками и смотреть в зеркала при перестроении", - приводятся слова Ликсутова в сообщении, размещенном в канале столичного департамента транспорта в мессенджере Max во вторник.

В дептрансе напомнили, что уличные парковки для мотоциклов бесплатные, на парковках со шлагбаумом действуют актуальные тарифы. Мотоциклы без колясок можно оставлять на одном парковочном месте в два ряда, уточнили в департаменте.