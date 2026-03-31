Что произошло за день: вторник, 31 марта

ЧП на "Нижнекамскнефтехиме", заявление о судьбе VPN в России, открытие сезона велопроката и летней резины в Москве

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Два человека стали жертвами пожара на территории ПАО "Нижнекамскнефтехим" в Татарстане. Еще 72 человека пострадали. Причиной ЧП стало воспламенение газовой смеси с последующим взрывом на производстве синтетического каучука.

- Введение полного запрета VPN или ответственности за его использование не обсуждались в Госдуме, заявил первый зампред комитета по информационной политике Антон Горелкин.

- Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность американских Tufts University и The Fletcher School of Law and Diplomacy.

- Мосгорсуд признал законным ограничение доступа в РФ к YouTube.

- Трамп заявил, что считает необходимым продолжать операцию против Ирана.

- В Минпросвещения РФ опровергли сообщения о введении обязательного изучения второго иностранного языка в старших классах школ.

- Московским автомобилистам рекомендовали поменять шины на летние, а мотоциклистов призвали не выезжать на столичные дороги до официального открытия сезона.

- Сезон велопроката и аренды электросамокатов откроется 1 апреля в Москве.