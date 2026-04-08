В Москве число погибших при наездах на стоящие автомобили снизилось на 60%

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В Москве в первом квартале 2026 года количество погибших при наездах на стоящие машины сократилось на 60% в годовом исчислении, на препятствия - на 30%, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центра организации дорожного движения.

По данным ЦОДД, за три месяца число наездов на стоящие автомобили уменьшилось на 12%, а на препятствия - на 3% по сравнению с тем же периодом 2025 года. В январе-марте 2026 года было 59 наездов на стоящие машины и 66 - на препятствия.

Чаще всего подобные аварии случаются на крупных развязках из-за превышения скорости, неправильного расположения машины на дороге и несоблюдения бокового интервала, отмечается в сообщении. Риск таких ДТП вырастает, когда автомобиль останавливается на дороге из-за неисправности, а другие водители не замечают его и не успевают вовремя среагировать.

"Если вам нужно совершить аварийную остановку и нет прямой угрозы для жизни, старайтесь не выходить из машины на дорогу", - рекомендует ЦОДД.