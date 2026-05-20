В Москве камеры стали не 24% реже фиксировать превышение скорости более чем на 60 км/ч

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Камеры в Москве за четыре месяца 2026 года зафиксировали 9,8 тысячи случаев превышения скоростного режима от 60 км/ч и выше, что на 24% меньше, чем годом ранее, сообщил через пресс-службу Дептранса заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"За четыре месяца 2026 года было зафиксировано около 5,4 млн нарушений скоростного режима. При этом число самых опасных превышений скорости - свыше 60 км/ч - снизилось по сравнению с тем же периодом прошлого года на 24%: с 12,9 тыс. до 9,8 тыс. случаев", - сказал он.

За январь-апрель такое нарушение стало причиной 370 аварий, в которых погибли 23 человека. Скорость непосредственно влияет на тяжесть последствий ДТП, добавил заммэра города.

За превышение скорости более чем на 60, но не более чем на 80 км/ч предусмотрен штраф от 3 тыс. до 3 тыс. 750 руб. или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев. За превышение скорости более чем на 80 км/ч - штраф 7,5 тыс. руб. или лишение прав на шесть месяцев.