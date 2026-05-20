Поиск

В Москве камеры стали не 24% реже фиксировать превышение скорости более чем на 60 км/ч

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Камеры в Москве за четыре месяца 2026 года зафиксировали 9,8 тысячи случаев превышения скоростного режима от 60 км/ч и выше, что на 24% меньше, чем годом ранее, сообщил через пресс-службу Дептранса заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"За четыре месяца 2026 года было зафиксировано около 5,4 млн нарушений скоростного режима. При этом число самых опасных превышений скорости - свыше 60 км/ч - снизилось по сравнению с тем же периодом прошлого года на 24%: с 12,9 тыс. до 9,8 тыс. случаев", - сказал он.

За январь-апрель такое нарушение стало причиной 370 аварий, в которых погибли 23 человека. Скорость непосредственно влияет на тяжесть последствий ДТП, добавил заммэра города.

За превышение скорости более чем на 60, но не более чем на 80 км/ч предусмотрен штраф от 3 тыс. до 3 тыс. 750 руб. или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев. За превышение скорости более чем на 80 км/ч - штраф 7,5 тыс. руб. или лишение прав на шесть месяцев.

Дептранс Максим Ликсутов Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Температура в Москве превысила 30 градусов

Пик жары в Московском регионе пройдет на этой неделе

 Пик жары в Московском регионе пройдет на этой неделе

В Москве Садовое кольцо перекроют 24 мая для велофестиваля

Число БПЛА, сбитых на подлете к Москве, достигло пяти

Аномальная жара начнется в Москве с понедельника

 Аномальная жара начнется в Москве с понедельника

"Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе из-за жары

 "Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе из-за жары

Пожар в Москве у Северо-Восточной хорды ликвидирован

 Пожар в Москве у Северо-Восточной хорды ликвидирован

Движение по Северо-Восточной хорде в Москве перекрыто из-за пожара

Жителей Москвы предупредили о возможных ливнях, грозе и граде в воскресенье

 Жителей Москвы предупредили о возможных ливнях, грозе и граде в воскресенье

Движение поездов в районе Истринского округа Подмосковья восстановлено
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2256 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9492 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов